Kilis'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Kilis'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Kilis\'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Kilis'te Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda kalan M.Y.A'nın odasından silah sesi duyulması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Yapılan incelemede, M.Y.A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya tanık olan B.Y. gözaltına alındı. M.Y.A'nın Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

12.03.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Kilis'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda kalan M.Y.A'nın (21) odasından silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, M.Y.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Maktul ile aynı odada kalan B.Y. (19) gözaltına alındı.

M.Y.A'nın Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Kilis, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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