Kilis'te Çocuklar Bayram Yerinde Keyifli Zaman Geçirdi - Son Dakika
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Kilis'te Çocuklar Bayram Yerinde Keyifli Zaman Geçirdi

Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen 'bayram yeri' etkinliğinde çocuklar, yüzlerce yıllık geleneğe sahip bu mekanda keyifli zaman geçirdi. Tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolapların kurulduğu alanda çocuklar eğlenceli aktivitelere katıldı. Aileler ise nostaljik faytonlara binerek vakit geçirdi. Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katan 'bayram yeri', Elif Özaktaş gibi çocukların da favori mekanı oldu.

19.06.2024 11:31
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Kilis'te dini bayramlarda kurulan, yüzlerce yıllık geleneğe sahip "bayram yeri" etkinliğinde çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Kilis Belediyesine ait Müslümanbey Mahallesi'ndeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüştürülüyor.

Hayırseverlerin kiraladığı alana tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolapları kuruluyor, at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor. Aileler de faytonlara binerek nostaljik vakit geçiriyor.

Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.

Etkinliklere katılan çocuklardan Elif Özaktaş, AA muhabirine, bayram yerinde çok eğlendiğini söyledi.

Herkesi bayram yerine davet eden Özaktaş, tahta salıncaklara ve dönme dolaplara binerek eğlendiklerini, her bayram buraya gelmekten keyif aldığını aktardı.

Kaynak: AA

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