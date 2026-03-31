Kilis\'te Dolandırıcılıktan Kurtuluş

Kilis'te kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan bir kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarıldı.

Kilis Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda devriye görevi yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telaşlı şekilde telefonla konuşan Doğan Polat'ı fark etti.

Ekiplerin yaptığı görüşmede, Polat'ın kayıtlı olmayan bir numaradan arandığı ve kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişinin, adının terör operasyonuna karıştığını iddia ederek kendisinden para talep ettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Polat'ın evindeki para ve ziynet eşyalarını alarak kent merkezinde biriyle buluşmaya hazırlandığı tespit edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ve bilgilendirmesi sayesinde, vatandaşın ziynet eşyaları ile birlikte yaklaşık 450 bin lirayı dolandırıcılara teslim etmesi engellendi.