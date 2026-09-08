Kilis'te düğün sonrası bağ evinde kazara vurulan Mehmet Nuri Çamlı toprağa verildi - Son Dakika
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Kilis'te düğün sonrası bağ evinde kazara vurulan Mehmet Nuri Çamlı toprağa verildi

Kilis\'te düğün sonrası bağ evinde kazara vurulan Mehmet Nuri Çamlı toprağa verildi
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Kilis'in Çörten köyünde düğün sonrası gittiği bağ evinde arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Mehmet Nuri Çamlı (37) toprağa verildi. Alkollü olduğu belirlenen ve kazara ateş aldığı iddia edilen tabancanın sahibi Y.R.P., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

KİLİS'te bağ evinde arkadaşı Y.R P. tarafından tabancayla vurulan Mehmet Nuri Çamlı (37) toprağa verildi. Arkadaşını kazara vurduğu belirtilen Y.R.P. tutuklandı.

Olay, 5 Eylül'de Çörten köyündeki bağ evinde meydana geldi. Y.R.P. ile Mehmet Nuri Çamlı, düğün sonrası bağ evine gitti. Y.R.P.'nin elindeki tabanca iddiaya göre kazara ateş aldı, kurşun Çamlı'ya isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çamlı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çamlı, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli Y.R.P., gözaltına alındı.

Mehmet Nuri Çamlı, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Y.R.P. ise çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te düğün sonrası bağ evinde kazara vurulan Mehmet Nuri Çamlı toprağa verildi - Son Dakika

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