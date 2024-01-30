14:13 • •
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 300 sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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