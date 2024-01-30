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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kilis'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 300 sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kilis\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
30.01.2024 - 13:57,
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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 300 sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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