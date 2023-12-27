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Kilis'te hafif ticari araç devrildi: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kilis'te hafif ticari araç devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, F.E. yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu ağır olduğu belirtildi.

Kilis\'te hafif ticari araç devrildi: Sürücü ağır yaralandı
27.12.2023 - 14:17,
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Kilis'in Elbeyli ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

F.E. yönetimindeki 79 DL 192 plakalı hafif ticari araç, Aşağıbeylerbeyi Köyü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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