Kilis'te Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
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Kilis'te Hasat Sezonu Başladı

19.06.2026 09:54
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Kilis'te mercimek ve arpa hasadı başladı, nohut ve buğday hasadı 2-3 hafta içinde başlayacak.

Kilis Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, kentte mercimek ve arpa hasadına başlandığını, 2-3 haftalık süreçte nohut ve buğday hasadının da başlayacağını söyledi.

Küçük, AA muhabirine, geçen yıl tarımsal açıdan oldukça zorlu ve çok kurak bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Geçen sezon hasadın neredeyse hiç gerçekleşmediğini, üretimin ise çok düşük seviyede kaldığını dile getiren Küçük, "Ancak bu yıl, yüzlerimizi güldüren gelişmeler ile karşı karşıyayız. Bu yıl aldığımız yağışlar ve sahadan aldığımız veriler ve yaptığımız incelemeler neticesinde büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki mercimek, nohut, arpa, buğday ve benzeri ilimiz için birçok önemli üründe son yılların rekoru diyebileceğimiz verim ve üretim miktarlarına ulaşacağımızı tahmin etmekteyiz." dedi.

Küçük, Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, ekimden hasada kadar her aşamada çiftçilerin yanında olmaya, üretimin gücüne güç katmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara da hububat hasadının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu yıl rekolte ve verim yüksek. Çiftçilerimizden hasat sonrası anız yakmamaları istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika

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