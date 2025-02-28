Kilis'te İlk Teravih Namazı

Kilis'te ilk teravih namazı kılındı
KİLİS - Hacı Mustafa Cümbüş Camii'nde İlk Teravih Namazı Kılındı. Kilis'te Ramazan ayının gelişiyle birlikte vatandaşlar camilere akın etti.
2025 yılının ilk teravih namazı, Hacı Cümbüş Camii'nde yoğun katılımla eda edildi. Cemaat, Ramazan'ın manevi atmosferini hissetmek için camiyi doldurdu. Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Ramazan Ayı ile İlgili Hacı Cümbüş Camii'nde Cemaate Vaaz Verdi.
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