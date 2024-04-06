Kilis'te Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Oğuz Kıraç'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı - Son Dakika
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Kilis'te Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Oğuz Kıraç'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı

Kilis\'te Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Oğuz Kıraç\'ın Cenazesi Kahramanmaraş\'a Uğurlandı

Kilis'te görevli polis memuru Oğuz Kıraç, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kıraç'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Törene ailesi, mesai arkadaşları ve Kilis Valisi Tahir Şahin gibi birçok yetkili katıldı.

06.04.2024 11:49
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Kilis'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki polis memuru Oğuz Kıraç'ın cenazesi, törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kıraç, gece saatlerinde evinde fenalaştı.

Yakınları tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan Kıraç'a kalp krizi tanısıyla müdahale edildi ancak kurtarılamadı.

Kıraç için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında tören alanına getirilen Kıraç'ın özgeçmişi okundu, İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından dua edildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Kıraç'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderildi.

Törene Kıraç'ın ailesi, mesai arkadaşları, Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Oğuz Kıraç'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Oğuz Kıraç'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı - Son Dakika
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