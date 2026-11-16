Kilis'te mangaldan sızan gazdan zehirlenen 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kilis'te mangaldan sızan gazdan zehirlenen 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis\'te mangaldan sızan gazdan zehirlenen 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kilis'te mangaldan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 72 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üvey oğlu M.D. (28) ise hayati tehlikesi bulunduğu için tedavi altında tutuluyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zekiye Karlı (72) hayatını kaybetti, üvey oğlu M.D. (28) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı üşümesi üzerine evin içerisine aldığı öne sürülen Zekiye Karlı ve üvey oğlu M.D.'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Zekiye Karlı ve M.D., ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zekiye Karlı, hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan M.D.'nin ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerSağlıkGüncelKilisYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Mahsun Kırmızıgül’den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:09
ABD’deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
11:58
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:45:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kilis'te mangaldan sızan gazdan zehirlenen 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android