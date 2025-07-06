Kilis'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

KİLİS'te, iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ebulüle Mahallesinde meydana geldi. A.K.'nin kullandığı 79 ABK 858 plakalı motosiklet bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 79 AAY 886 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, iki sürücü ile H.K. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-