Kilis\'te Ömür Akkor Parkı Açıldı

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Kilisli şef Ömür Akkor'un ismi Kilis'te yapılan parka verildi.

Vali Tahir Şahin, açılıştaki konuşmasında, parkın şehre hayırlı olması temenni ederek, kent genelindeki yeşil alanların sayısının arması gerektiği dile getirdi.

Ömür Akkor ise Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne yapılan ve isminin verildiği parkı açmanın sevincini yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri parkı gezdi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve vatandaşların katıldığı parkın açılışı halk oyunları gösterisiyle son buldu.