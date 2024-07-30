Kilis'te Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kilis'te Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Kilis\'te Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Kilis-Gaziantep kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, M.B. kontrolündeki bir otomobil ile M.D. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, M.D. ve oğlu İ.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

30.07.2024 20:07
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Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.B. kontrolündeki 27 AJS 744 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolunun 20. kilometresinde M.D. idaresindeki 27 V 5275 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle M.D'nin kontrolündeki otomobil refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü M.D. ile oğlu İ.D. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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