Kilis\'te PKK Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Güncel

KİLİS'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında PKK/PYD/ YPG ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.H.'yi Şanlıurfa'da ve F.K.M.'yi de Kilis'te bulundukları adrese operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FOTOĞAFLI