KİLİS'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında PKK/PYD/ YPG ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.H.'yi Şanlıurfa'da ve F.K.M.'yi de Kilis'te bulundukları adrese operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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Son Dakika › Güncel › Kilis'te PKK Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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