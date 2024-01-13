Kilis\'te PKK/PYD/YPG üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı

13:01 •
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar•
12:01 •
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı.
Zanlılar, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
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