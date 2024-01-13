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Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı. Zanlılar, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Kilis\'te PKK/PYD/YPG üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı
13.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:32
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Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren B.E. ile C.H.H'yi sınır hattında yakaladı.

Zanlılar, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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