Kilis'te Prefabrik Yapıda Yangın - Son Dakika
Kilis'te Prefabrik Yapıda Yangın

29.03.2026 21:29
Kilis'te bir STK'ya ait prefabrik yapıda çıkan yangın, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı.

KİLİS'te bir Sivil Toplum Kuruluşu'na ait prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçrama söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde bulunan Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesinde bulunan bir STK'ya ait prefabrik yapıda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olay yerine gelen Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yetililerden bilgi aldı. Yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Vali Kalaylı, "Ekiplerimizin koordineli ve hızlı müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alınmış olup, çevrede bulunan okul binalarına sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İlimize geçmiş olsun" dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Prefabrik Yapıda Yangın - Son Dakika

SON DAKİKA: Kilis'te Prefabrik Yapıda Yangın - Son Dakika
