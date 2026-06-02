Kilis'te "Sağlıklı Genç Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 7 Aralık Stadyumu'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, sağlık için sporu önerdiklerini belirtti.

Günlük 10 bin adım tavsiyesinde bulunan Söylemez, "Sağlıklı yaşam için hareket etmemiz gerek. Çünkü sağlıklı gençlik sağlıklı toplum demektir. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Etkinlikte koşu ve çuval yarışları yapılırken, kurulan stantlarda vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi.

Spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerini veren Kilis Valisi Ömer Kalaylı, gençlere başarı diledi.