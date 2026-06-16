Kilis'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kilis'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

16.06.2026 18:14
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Kilis'te kebapçıda çıkan kavgada M.B. bıçakla yaralandı, şüpheliler firar etti.

Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şıh Ahmet Mahallesi Mercibadık Caddesi'ndeki bir kebapçıda, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki grup arasında başlayan tartışma, bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.B. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin olay yerine geldikleri ve olayın ardından koşarak ayrıldıkları görülüyor.

Firar eden şüphelilerin yakalanması için emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kavga, Kilis, Suç, Son Dakika

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