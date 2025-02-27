Kilis'te Tatlıda Makineleşme Kaliteyi Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te Tatlıda Makineleşme Kaliteyi Artırıyor

İlhan Kilimci, tatlı sektöründeki makineleşmenin üretim hızını ve kaliteyi artırdığını belirtti.

27.02.2025 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatlı sektöründe makineleşme kaliteyi artırıyor

KİLİS - Kilis'in köklü tatlı ustalarından İlhan Kilimci, 8 yaşından beri içinde bulunduğu tatlı sektöründeki teknolojik gelişmeleri değerlendirdi.

Tatlı sektöründe teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretim süreçleri de değişiyor. Kilis'in köklü tatlı ustalarından İlhan Kilimci, sektördeki makineleşmenin üretim hızını artırırken kaliteyi de üst seviyeye çıkardığını belirtti

35 yıllık deneyimiyle sektörün dönüşümüne tanıklık eden Kilimci, makineleşmenin hem üretim sürecini hızlandırdığını hem de kaliteyi artırdığını vurguladı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tatlı sektöründe de önemli değişimler yaşandığını belirten Kilimci, "Baklava için özel üretilen makineler sayesinde işimizi daha hızlı ve daha standart bir şekilde yapabiliyoruz. Hamurun açılmasından pişirilmesine, kesim işlemlerine kadar her aşamada aynı kaliteyi yakalamak mümkün oluyor. Bu sayede müşterilerimiz her zaman aynı lezzeti bulabiliyor" dedi.

El işçiliğinde hata payının daha yüksek olduğunu ifade eden Kilimci, "İnsan gözü veya eli şaşabilir ancak terazinin ve makinenin standardı şaşmaz. Bu da hem üretici hem de tüketici açısından büyük bir avantaj sağlıyor" şeklinde konuştu.

Tatlı üretiminde makine ve el işçiliği bir arada

Tatlı yapım aşamalarına da değinen Kilimci, sürecin hamur yoğurma ile başladığını belirtti. "Hamur, yoğurma makineleriyle hazırlanıyor ve açım aşamasında yine makineler devreye giriyor. Ancak açılan hamurların işlenmesi insan gücüyle gerçekleşiyor. Böylece geleneksel tat korunurken, üretimde hız ve kalite standartları da sağlanıyor" diye konuştu.

Kilis gibi tatlılarıyla meşhur bir şehirde makineleşmenin lezzete olumlu katkı sağladığını ifade eden Kilimci, sektördeki bu teknolojik gelişmelerin müşterilerden de olumlu geri dönüşler aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Üretim, Kilis, Yaşam, tat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Tatlıda Makineleşme Kaliteyi Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Barzani’den Öcalan’ın silah bırakma çağrısına tam destek Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
08:49 Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi
08:44 Akaryakıtta tabela değişti Motorine büyük indirim geldi Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi
08:39 Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı
08:32 Newcastle United’ı da devirdiler Liverpool artık şampiyon gibi Newcastle United'ı da devirdiler! Liverpool artık şampiyon gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 20:37:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te Tatlıda Makineleşme Kaliteyi Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.