Kilis'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kilis'te otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kilis'te otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
K.O. idaresindeki 80 LS 959 plakalı otomobil, organize sanayi kavşağında yön tabelasının metal direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan G.O. yaralandı.
Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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