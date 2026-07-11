Kilis'te Traktör Devrildi: 71 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kilis'te Traktör Devrildi: 71 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kilis\'te Traktör Devrildi: 71 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
11.07.2026 17:16
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Kilis'te devrilen traktörde kalan Abdurrahman Sanlı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

KİLİS'te devrilen traktörün sürücüsü Abdurrahman Sanlı (71), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arazide iş yaptıktan sonra dönüş yolunda Abdurrahman Sanlı'nın kullandığı 79 ED 298 plakalı traktör bilinmeyen bir sebeple devrildi. Traktörün altında kalan Sanlı yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahman Sanlı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp morguna kaldırılan sürücünün cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Kilis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Traktör Devrildi: 71 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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