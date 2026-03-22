Kilis'te Traktörle Mahsurlanan Adam Kurtarıldı - Son Dakika
22.03.2026 22:50
Kilis'te sağanak sonrası Afrin Çayı'nda mahsur kalan H.A., AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

KİLİS'te sağanak sonucu debisi yükselen Afrin Çayı'nda traktörüyle mahsur kalan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Gündeğer ve Yastıcı köyleri arasında bulunan Afrin Çayı'nın debisi, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonucu yükseldi. Bu sırada traktörü ile yükselen su içerisinde kalan H.A.'nın yardımına ise ihbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan H.A., sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Kilis Valisi Ömer Kalaylı da bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Kilis, AFAD, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
