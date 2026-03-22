Kilis'te Traktörle Mahsurlanan Adam Kurtarıldı

KİLİS'te sağanak sonucu debisi yükselen Afrin Çayı'nda traktörüyle mahsur kalan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Gündeğer ve Yastıcı köyleri arasında bulunan Afrin Çayı'nın debisi, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonucu yükseldi. Bu sırada traktörü ile yükselen su içerisinde kalan H.A.'nın yardımına ise ihbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan H.A., sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Kilis Valisi Ömer Kalaylı da bölgede incelemelerde bulundu.