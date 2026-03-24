Kilis'te Yaşlılar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Tırıklı Mahallesi'nde bulunan Huzur Konağı'nda etkinlik düzenledi.
Yaşlılara yönelik şiir ve müzik dinletisi düzenleyen ekipler, yaşlıları sağlık taramasından geçirdi.
Psikolog İlyas Kaya'nın aktif yaşlanma sürecini anlattığı programda katılımcılar emeği geçenlere teşekkür etti.
Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Yaşlılar Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
