Kilis Valiliği, Elbeyli'de kaybolan otizmli 6 yaşındaki çocuğun bulunduğunu açıkladı

Kilis Valiliği, Elbeyli'de kaybolan otizmli 6 yaşındaki çocuğun bulunduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Valiliğinin açıklamasına göre, Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde yaşayan otizmli 6 yaşındaki çocuk kaybolunca aile yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Dron destekli arama sonucu köy yakınlarında bulunan ve sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaybolan otizmli 6 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Selmincik köyünde yaşayan E.C.U'nun kaybolduğunu fark eden aile yakınları ilçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Dron desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucu E.C.U, Selmincik köyü yakınlarında bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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