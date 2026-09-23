Kilis ve İstanbul\'da Çaycılar Grubu operasyonunda 18 şüpheliden 11\'i tutuklandı

KİLİS'te, 'Çaycılar Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve 'Çaycılar Grubu' olarak bilinen örgüte yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Kilis ve İstanbul'da 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheli gözaltına alınırken; 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 fişek ve 8,84 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.