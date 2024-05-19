Kilis ve Malatya'da 19 Mayıs'ta Fener Alayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kilis ve Malatya'da 19 Mayıs'ta Fener Alayı Gerçekleştirildi

Kilis ve Malatya\'da 19 Mayıs\'ta Fener Alayı Gerçekleştirildi

Kilis ve Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Kilis'te Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Malatya'da ise eski öğretmenevi önünde başlayan yürüyüş, Malatya Park AVM önüne kadar devam etti. Her iki etkinliğe de valiler, belediye başkanları, emniyet müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

19.05.2024 21:07
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Kilis ve Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Kilis'te Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş, meydanda gençler tarafından seslendirilen marşlarla sona erdi.

Yürüyüşe Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'da eski öğretmenevi önünde başlayan yürüyüş, Malatya Park AVM önüne kadar devam etti.

Ellerinde meşale ve bayrak taşıyan katılımcılar, marşlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, kurum ve kuruluşların müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis ve Malatya'da 19 Mayıs'ta Fener Alayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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