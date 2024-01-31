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Sarıyer'deki kilise saldırganlarının fotoğrafları paylaşıldı - Son Dakika
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Sarıyer'deki kilise saldırganlarının fotoğrafları paylaşıldı

Sarıyer\'deki kilise saldırganlarının fotoğrafları paylaşıldı

Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 saldırganın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları kamuoyuyla paylaşıldı. Saldırganların kimlikleri ve saldırıyla ilgili detaylar hakkında soruşturma devam ediyor.

31.01.2024 12:10  Güncelleme: 12:17
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SARIYER'deki kilise saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın İstanbul Emniyet  Müdürlüğü'nde çekilen fotoğları paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sarıyer'deki kilise saldırganlarının fotoğrafları paylaşıldı - Son Dakika
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