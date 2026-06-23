Kiliselerden Gazze'ye Destek Ziyareti - Son Dakika
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Kiliselerden Gazze'ye Destek Ziyareti

Kiliselerden Gazze\'ye Destek Ziyareti
23.06.2026 00:14
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Kudüs'teki Katolik ve Ortodoks liderler, Gazze'deki insani durumu incelemek için ziyaret etti.

Kudüs'teki Katolik ve Ortodoks kiliselerinin liderleri Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırımın etkileri sonucu zor koşullar altında yaşayan Filistinlileri desteklemek amacıyla bölgedeki El-Ehli Baptist Hastanesi ile El-Ezher Üniversitesini ziyaret etti.

3. Theophilos ile Pizzaballa'ya Gazze ziyaretlerinde, insani yardım ve sağlık alanında görevli yetkililer ile uluslararası yardım kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

Kudüs'teki Katolik ve Ortodoks kiliselerinin liderleri, Gazze'nin doğusunda yer alan El-Ehli Baptist Hastanesini ziyaret ederek, hastalar ile yerinden edilmiş kişilerin durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında ayrıca Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi ve St. John Göz Hastanesini de ziyaret eden Pizzaballa ile 3. Theophilos bölgedeki sağlık ve eğitim kurumlarının durumu yerinde inceledi.

Kudüs Patrikhanesinden yapılan açıklamada, bu ziyaretin "Kudüs kiliselerinin yerel kiliselere ve Gazze'deki tüm halka yönelik manevi sorumluluğunu" yansıttığı belirtildi.

Filistinli ailelerin korku, kayıp ve belirsizlik içinde ağır insani koşullar yaşadığı ifade edilen açıklamada ayrıca ziyaretin teselli, merhamet ve dayanışma mesajı taşıdığı vurgulandı.

Hristiyan din adamlarından Gazze'ye destek ziyareti

Kudüs'teki Katolik ve Ortodoks kiliselerinin liderleri Gazze'de bulundukları süre zarfında, manevi destek ve teselli sunması, umudu güçlendirmek amacıyla din adamları, dini topluluklar, Hristiyan aileler ve insani krizden etkilenen kişilerle bir araya gelecek.

Latin Patrikhanesi Gazze Operasyon Müdürü George Antoine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin kilisenin Gazze'deki Filistinlilere olan ilgisinin yanı sıra patriklerin bölgedeki insanların durumunu ve acılarını yakından görmek isteğinin sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

Ziyaretin savaş nedeniyle yaşanan zorluklara rağmen iyimserlik ve umut anlamları taşıdığını ifade eden Antoine, bunu "bir sevgi, barış ve umut mesajı" olarak nitelendirdi.

Antoine, uluslararası toplumu Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi için destek vermeye çağırdı.

Ziyaretin süresi ve programına ilişkin de bilgi veren Antoine, ziyaretin iki gün süreceğini ve yarın öğleden sonra sona ereceğini kaydetti.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Resmi verilere göre Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1024 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 260 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 73 bin 35'e, yaralı sayısı 173 bin 368'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kiliselerden Gazze'ye Destek Ziyareti - Son Dakika

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