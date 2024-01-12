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Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı (2) - Son Dakika
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Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı (2)

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 askerin daha şehit olduğu belirtildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı (2)
12.01.2024 - 23:44,
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AĞIR YARALI 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 askerin daha şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Terör, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilit Harekatı bölgesinde 6 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı (2) - Son Dakika
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