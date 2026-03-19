"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

19.03.2026 15:04
"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Karayolları ekipleri ise trafiğin sekteye uğramaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret ederek, jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı.

Vali Sarıibrahim, burada gazetecilere, Kırıkkale'nin Anadolu'nun göbeğinde, kalbinde ve 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer aldığını söyledi.

Toplam 122 ekip ve 777 personelle vatandaşın huzurlu bayram geçirmesi için sahada olduklarını ifade eden Sarıibrahim, "Dileğimiz ve isteğimiz, sevdiklerimizle hep beraber şeker tadında bir bayram geçirelim. Başta şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Sürücülerimize trafik güvenliği anlamında emniyet kemeri başta olmak üzere arkadaşlarımızın uyarılarını dikkate almalarını, belirli sürelerde dinlenmelerini, hız ve diğer kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadar bir kazamız yok. İnşallah bundan sonra da karşılaşmayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
CHP’de bayramlaşma programı belli oldu CHP'de bayramlaşma programı belli oldu
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
13:29
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
12:01
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
