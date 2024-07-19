Kim Jong Un, Rusya askeri heyetini kabul etti - Son Dakika
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Kim Jong Un, Rusya askeri heyetini kabul etti

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko liderliğindeki Rusya askeri heyetini kabul etti. İki lider, askeri işbirliğinin önemini vurgulayarak Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin dinamik şekilde yol göstermesinin gerekliliğini belirtti.

19.07.2024 11:03
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SEUL, 19 Temmuz (Xinhua) -- Kuzey Kore Lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong Un, Perşembe günü Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko liderliğindeki Rusya askeri heyetini kabul etti.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın Cuma günü bildirdiğine göre Kim Jong Un ve Krivoruçko, görüşmelerinde "iki ülke arasında karşılıklı güvenlik çıkarlarını savunmaya yönelik askeri işbirliğinin önem ve gereğinin farkında olduklarını" bildirdi.

Ajansın haberine göre Haziran ayında gerçekleştirilen Kuzey Kore-Rusya Pyongyang zirvesinin önemine dikkat çeken Kuzey Kore lideri, "iki ülkenin ordularının daha sıkı şekilde bir araya gelerek yeni dönemde Kuzey Kore-Rusya ilişkilerine dinamik şekilde yol göstermesinin ve bölgesel ve küresel barış ve uluslararası adaletin savunulmasında önemli bir rol oynamasının gereğini" vurguladı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir ay önce Pyongyang'da zirve görüşmeleri düzenleyerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Antlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kim Jong Un, Rusya askeri heyetini kabul etti - Son Dakika

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