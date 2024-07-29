Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı - Son Dakika
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Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı

Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı

Kuzey Koreli yetkililer, liderleri Kim Jong-un'un obeziteye bağlı sağlık sorunlarını tedavi etmek için yurt dışından yeni ilaçlar aradığını iddia etti. Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı yetkilileri, Kim'in kilo almasıyla sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti. Kim'in yüksek tansiyon ve diyabet belirtileri gösterdiği ve bazı hastalıklar için yüksek risk grubunda olduğu ifade edildi. Kuzey Korelilerin, Kim için yurt dışından ilaç temin etmeye çalıştığına dair istihbarat elde edildi.

29.07.2024 15:45
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Kuzey Koreli yetkililerin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un "obeziteye bağlı yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarını tedavi etmek için yurt dışından yeni ilaçlar aradığı" iddia edildi.

"HASTALIKLARI YÜKSEK RİSK GRUBUNDA"

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkilileri, 2021'de önemli ölçüde kilo veren Kim'in, yeniden kilo almaya başlamasıyla sağlık durumunun kötüleştiğini savundu.

Kim'in 30'lu yaşlarının başından beri yüksek tansiyon ve diyabet belirtileri gösterdiğini aktaran yetkililer, şu anda yaklaşık 140 kiloya ulaşan Kuzey Kore liderinin, bazı hastalıklar için yüksek risk grubunda yer aldığını ileri sürdü.

Yetkililer, Kuzey Korelilerin, Kim için yurt dışından yüksek tansiyon ve diyabet için yeni ilaçlar almaya çalıştığına dair istihbarat elde ettiklerini söyledi. 2011'de başa geçen Kim'in babası ve büyükbabası kalp sorunları nedeniyle ölmüştü.

Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Tansiyon, Sağlık, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ahmet Duran CELIK: Benim kahramanım. Tek başına herkese kafa tutuyor. Allah Şafii ismiyle şifa verir inşallah 4 4 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek: kim la bu 0 6 Yanıtla
    kamer tekeş: cahil olmak dedikleri gibi mutluluk getiriyo mu,bizi aydinlatsana biraz..? 1 0
  • Yaşar Koldemir: Ettiklerini çekecek sanırım . 1 2 Yanıtla
  • Kemal Demir: Kral 1 0 Yanıtla

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