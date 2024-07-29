Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı

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Kuzey Koreli yetkililerin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un "obeziteye bağlı yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarını tedavi etmek için yurt dışından yeni ilaçlar aradığı" iddia edildi.

"HASTALIKLARI YÜKSEK RİSK GRUBUNDA"

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkilileri, 2021'de önemli ölçüde kilo veren Kim'in, yeniden kilo almaya başlamasıyla sağlık durumunun kötüleştiğini savundu.

Kim'in 30'lu yaşlarının başından beri yüksek tansiyon ve diyabet belirtileri gösterdiğini aktaran yetkililer, şu anda yaklaşık 140 kiloya ulaşan Kuzey Kore liderinin, bazı hastalıklar için yüksek risk grubunda yer aldığını ileri sürdü.

Yetkililer, Kuzey Korelilerin, Kim için yurt dışından yüksek tansiyon ve diyabet için yeni ilaçlar almaya çalıştığına dair istihbarat elde ettiklerini söyledi. 2011'de başa geçen Kim'in babası ve büyükbabası kalp sorunları nedeniyle ölmüştü.