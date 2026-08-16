Kim'den Putin'e: Daha mükemmel gelecek umudu - Son Dakika
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Kim'den Putin'e: Daha mükemmel gelecek umudu

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderdiği mesajda iki ülke ilişkilerinin daha mükemmel bir geleceğini birlikte yönlendirmeyi umduğunu belirtti. Kim, Rusya'nın egemenlik ve güvenlik davasında başarılı olacağına inandığını ifade ederken, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık derinleşiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda, iki ülke ilişkilerinde "daha mükemmel bir gelecek" beklediğini bildirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Kurtuluş Günü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla Putin'in gönderdiği kutlama mesajına yanıt verdi.

Kim, mesajında Putin ile birlikte "adalet için ortak mücadele tarihini ve değerli dostluk geleneklerini" sürdüren Kuzey Kore ile Rusya'nın ilişkilerine liderlik etmekten duyduğu gururu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine yönelik beklentisiyle ilgili Kim, "İkili ilişkilerin daha mükemmel bir geleceğini birlikte yönlendirebileceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kim, ayrıca Rusya'nın "ülkenin egemenliğini, güvenlik çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü savunma yönündeki davasını" başarıyla sürdüreceğine dair "sarsılmaz inancını" dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, kutlama mesajında ülkesi ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığını bildirmişti.

Kuzey Kore ile Rusya, 2024'te kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak ilişkilerini daha da derinleştirmişti. Anlaşma, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya askeri destek sağlamasının önünü açmıştı.

Kim, 14 Ağustos'ta, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya karşı savaşan Sovyet askerlerini anmak amacıyla düzenlenen törene katılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kim'den Putin'e: Daha mükemmel gelecek umudu - Son Dakika

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