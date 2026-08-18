Kim Min-seok, Demokrat Parti'nin Yeni Lideri
Eski Başbakan Kim Min-seok, Daejeon'daki kongrede Demokrat Parti'nin yeni lideri seçildi.
SEUL, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin Daejeon kentinde iktidardaki Demokrat Partinin düzenlediği ulusal kongrede parti bayrağını dalgalandıran Kim Min-seok, 17 Ağustos 2026.
Eski Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, pazartesi günü Daejeon'da düzenlenen ulusal kongrede iktidardaki Demokrat Parti'nin yeni lideri seçildi. (Fotoğraf: NEWSIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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