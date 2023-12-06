Kimine göre 'Küt' kimine göre de 'Kürt' böreği! Yapılış görüntüleri tartışma yarattı

İstanbul'da bir börek imalathanesinde çekilen görüntüler büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada bir grup kullanıcı çocuğun börek açtığı anlarda hijyen kurallarına uymadığını, diğer bir grup ise pek çok yerin bu şartlarda çalıştığını belirtti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ülke gündemine isim tartışmasıyla giren "Küt" ya da "Kürt" böreğinin yapılışına ait bir video gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada genç bir ustanın börek açtığı anlara ilişkin paylaştığı görüntüler kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Videoda imalathanede bonesiz ve eldivensiz bir şahsın börek açması hijyen kurallarına aykırı bulundu. Bu durum büyük tepki çekerken, kullanıcıların bir kesimi ise ustanın böreği çok güzel açtığını ve birçok işletmede bu hijyen şartlarının normal olduğunu belirtti.

O yorumlardan bazıları: