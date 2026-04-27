Kimpur, Gebze ve Düzce Tesisleri İçin ISCC PLUS Sertifikası Aldı

27.04.2026 10:32
Poliüretan sistemleri alanında global ölçekte faaliyet gösteren Kimpur, sürdürülebilir üretim yaklaşımını güçlendirmek amacıyla Gebze ve Düzce üretim tesisleri için ISCC PLUS sertifikası aldı. Bu sertifika sayesinde Kimpur, müşterilerinin talepleri doğrultusunda biyo-döngüsel ve geri dönüştürülmüş hammaddeler kullanarak ISCC PLUS sertifikalı poliüretan sistemler ve polyester polioller sunabilecek.

ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification), sürdürülebilir hammaddelerin tedarikinden nihai ürüne kadar tüm değer zincirinde izlenebilirlik sağlayan uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifikasyon sistemidir. Kimpur, ISCC tarafından tanınan bağımsız bir kuruluşun gerçekleştirdiği kapsamlı denetim sürecini başarıyla tamamladı.

Sertifika kapsamında Kimpur, biyo-döngüsel kaynaklardan veya tüketim sonrası ve endüstriyel atıklardan elde edilen hammaddeleri “mass balance” yaklaşımı ile üretim süreçlerine entegre edecek. Bu yöntemle sürdürülebilir hammaddeler, mevcut üretim süreçleri korunarak ve performanstan ödün verilmeden ürünlere dahil edilecek. Kimpur, başta polyester polioller olmak üzere rijit köpük, esnek köpük, CASE ve ayakkabı uygulamaları gibi farklı poliüretan alanlarında müşterilerine ISCC PLUS sertifikalı ürünler sunabilecek.

Kimpur, geri dönüştürülmüş içerikli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında tüketim sonrası plastik atıklardan elde edilen PET bazlı polyester polioller üretiyor. ISCC PLUS sertifikası ile bu ürünler de sertifikasyon kapsamına dahil edilerek, Kimpur’un döngüsel ekonomiye katkı sağlayan çözümleri uluslararası standartlarla uyumlu ve doğrulanabilir hale geliyor.

Kimpur Satış, Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Halat, “ISCC PLUS sertifikasını Gebze ve Düzce tesislerimiz için almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sertifika ile birlikte, mevcut uygulamalarımızı uluslararası geçerliliğe sahip bir sistemle belgelendirerek müşterilerimize sunduğumuz çözümleri daha şeffaf ve doğrulanabilir hale getirdik. Mass balance yaklaşımı sayesinde mevcut üretim altyapımızı koruyarak daha sürdürülebilir ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu gelişme, Kimpur’un sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla yüksek performanstan ödün vermeyen poliüretan sistemler ve polyester polioller geliştirme taahhüdünü daha da güçlendirmektedir.” dedi.

Kimpur, bu sertifikasyon ile sürdürülebilir ürün portföyünü genişletmeyi, iş ortaklarıyla daha güçlü iş birliği zemini oluşturmayı ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayarak müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını desteklemeyi hedefliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

