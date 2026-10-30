Kimya mühendisi anne Kayseri Hacılar\'da cam kovanı okullara götürüp arıları anlatıyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde arıcılık yapan kimya mühendisi Beytül Kalmuk, camdan yapılmış kovanla çocukları arıların dünyasıyla buluşturuyor.

En büyüğü 13, en küçüğü 3 yaşında olan 4 çocuğunun dünyasına yönelmek için bu alanda kendini geliştiren 37 yaşındaki Kalmuk, masal anlatıcılığı ve oyun danışmanlığı eğitimleri aldı.

Hacılar ilçesindeki evinin bahçesinde 2 yıldır tarımla uğraşan ve arıcılık yapan Kalmuk, çocuklarıyla keşfettiği arıların mucizevi dünyasını diğer çocuklara da tanıtmak amacıyla bir eğitim ve uygulama atölyesi oluşturdu.

Evinin bahçesinde oluşturduğu alanda arılara ait her aşamayı görsellerle anlatan, küçük arıcı kostümleri giyen çocuklarla kovanları inceleyen Kalmuk, cam arı kovanıyla da zaman zaman okullara misafir oluyor.

"Kovanın içerisinde bildiğimizin ötesinde çok fazla şey var"

Kimya mühendisi Beytül Kalmuk, AA muhabirine, sürdürülebilir bir yaşam için evlerinin bahçesine çocuklarıyla meyve, sebze tohumları ekmeye, onları büyütmeye başladıklarını ve ekosistemin bir parçası olarak arıları da hayatlarına kattıklarını söyledi.

İki yılda arılardan çok şey öğrendiklerini belirten Kalmuk, "Kovanın içerisinde bizim bildiğimizin ötesinde çok fazla şey var. Zaten çocuklarla çalıştığım ve bir şeyleri onlarla paylaşmak istediğim için arılar benim için bulunmaz fırsattı. Her yönüyle çocuklarla paylaşılabilecek çok fazla şey var. Öğrendikçe hayretimiz arttı. Ben öğrenirken çocuklarımla paylaştım. Onların hayretlerini görerek başka çocuklarla da paylaşmak istedik." diye konuştu.

"Bal arısı" anlamına gelen Nahl Suresi'nde bal arılarından söz edildiğini anlatan Kalmuk, şöyle konuştu:

"Zaten karnından çıkan sıvının şifa olduğunu bizzat Rabbimiz söylüyor ki balın şifa olduğunu biz de biliyoruz. Balın yanında kovanın diğer ürünlerinin de şifa olduğunu hatta arı zehrinin bile şifa olduğunu bilimsel araştırmalar sonucunda bilebiliyoruz. Bunu çocuklarla da paylaşıyoruz. Çocuklarla burada bilimsel makaleler okuyoruz. Hem entelektüel olarak çocukların gelişmelerini amaçlıyoruz hem de kovana gitmeden önce görecekleri şeyi derinlemesine öğrensinler ve araştırma kapısı onlar için açılsın istiyoruz. Şu zamanda bilgiyi bulmaları çok kolay zaten. Biz bilgi vermiyoruz, bu alanda rehberlik ediyoruz. Onların bilgiyi talep etmesini ve o aldıkları bilginin sorumluluğunu da taşıyabilmelerini göstermeyi umuyoruz."

"Petek sistemi mucizeler içeriyor"

Kalmuk, bahçeye gelen çocuklarla kovan başı gözlemleri yaptıklarını, kovan başına gidemeyecek minikler için de cam bir kovan yaptığını, böylece çocukların arıların yaşamını canlı ama temas etmeden güvenli bir şekilde gözlemleyebildiklerini, bazı dönemlerde yavruların doğuşunu oradan izleyebildiklerini anlattı.

Kendilerine göre dikilmiş arı kostümlerini giyen çocukların arıcılığı da deneyimlediğini ifade eden Kalmuk, şunları kaydetti:

"Arıcılığı da aslında bir meslek olarak tanıtmış oluyoruz. Her geçen gün ben de arılarla ilgili yeni şeyler öğreniyorum. Petekleri yan yana koyarız ve arılar petekleri iki tarafa doğru kabartır ve içlerini bal doldurur. Bunlar yere paralel görünüyor ama 13 derecelik açılı bir eğimle yaptıklarını yeni öğrendim. İlk bal çok sıvı oluyor, onun akmaması için hafif yukarıya doğru eğimli yapıyorlarmış. Altıgen mimarinin sırrını herkes bilir. Petek sistemi mucizeler içeriyor. Altıgen şeklinde petekler doldurularak en az malzemeyle en güçlü yapı inşa edilmiş oluyor. Arılar bir gram bal mumu üretmek için 8-10 gram bal tüketiyor. Bal mumundan ürünler yapıyoruz. Mum sarıyoruz, bal mumunu eritip başka doğal malzemeler kullanıp kremler üretiyoruz."