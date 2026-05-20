Kınalıada Açıklarında Tekne Kurtarıldı

Marmara Denizi'nde, Kınalıada açıklarında arızalanan ve içinde bir kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içerisinde 1 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği bildirildi.
Açıklamada, teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, Kınalıada'da emniyete alındığı kaydedildi.
