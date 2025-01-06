Kınalıada Açıklarında Yavru Yunus Öldürme Davranışı Kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kınalıada Açıklarında Yavru Yunus Öldürme Davranışı Kaydedildi

Kınalıada Açıklarında Yavru Yunus Öldürme Davranışı Kaydedildi

Kınalıada açıklarında bir yetişkin yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu anlar cep telefonu ile görüntülendi. Bilim insanları, bu nadir 'infanticide' davranışının deniz memelilerinde az sayıda kayıt altına alındığını belirtti ve konuyla ilgili bilimsel bir makale yayınladı.

06.01.2025 10:48  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KINALIADA açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bilim insanları, 'Infanticide' olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada nadiren kayıt altına alındığını belirterek, konuyla ilgili bilimsel bir makale yayınladı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, "53 saniye, çok kısa bir video kaydı; ama dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem. Görüntüyü aldık. Sonuçta bilimsel makalesini yazdık. Dünya kamuoyu ve bilim camiasıyla bunu paylaştık. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz" dedi.

Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bilim insanları, 'Infanticide' olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada, çok az kayıt altına alındığını belirterek konuyla ilgili bir makale yayınladı.İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, görüntülerin Kınalıada açıklarında geçen Ağustos ayında dalgıç Fibay Korkmaz tarafından kaydedildiğini söyledi. Tonay, kaydın yapıldığı Marmara Denizi'nin önemli bir deniz memelisi alanı olduğunu da belirterek, 'Afalina', 'Tırtak' ve 'Mutur' türlerinin Marmara'da yaşadığını kaydetti.

'DENİZ MEMELİLERİNDE NADİREN GÖRÜLÜYOR'

Kayda geçen görüntünün dünyada az sayıda elde edilen bir görüntü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, "Video kaydından Afalina türü bir yunusun kendi türünden yavru bir yunusu öldürme davranışını bu kayıtta görüyoruz.53 saniye, çok kısa bir video kaydı; ama dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem. 'Infanticide' (yavru öldürme) hayvanlarda gözlenen bir davranış. Balıklarda, amfibilerde (hem suda hem karada yaşayanlar), kuşlarda ve primat, aslan ve ayı gibi memelilerde gözlemlenen bir davranış. Deniz memelilerinde de görülüyor ama dediğim gibi dünyada bunun video kaydı gerçekten çok az. " dedi.

'KENDİ ÜREME DAVRANIŞINI ARTIRMAK İÇİN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Doç.Dr. Tonay, " 'Neden yapıyorlar?', 'Niye bir yavruyu öldürüyor?' denilebilir. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Amaç da yavruyu öldürerek yavrunun annesinin kendisiyle çiftleşmesini sağlamak. Çünkü süt veren bir dişi başka bir erkekle çiftleşmiyor. Dolayısıyla kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz" dedi.

'EŞSİZ BİLGİLERE ULAŞMAMIZI SAĞLIYOR'

Tonay, videonun önce sosyal medyaya yansıdığını ardından dalgıç Fibay Korkmaz'a ulaştıklarını belirterek, "Görüntüyü aldık. Sonuçta bilimsel makalesini yazdık. Dünya kamuoyu ve bilim camiasıyla bunu paylaştık. Çok önemli bir kayıt dediğim gibi. Çünkü hayvanların hem biyolojileri hem davranışları, hem üreme stratejileri, hem sosyal yapılarıyla alakalı eşsiz bilgilere ulaşmamızı sağlıyor bu tür kayıtlar. Artık herşeyle ilgili fotoğraf video çekiliyor. Bu görüntülere ulaşılabiliyor olması da çok güzel birşey. Vatandaşlarımızın böyle görüntüler çektikleri zaman direkt bize ulaştırmaları bilimsel çalışmalarımız için çok önemli veri kaynakları" diye konuştu.

Tonay, gözlemin Marmara Denizi'nde yapılmasına da değinerek, "Marmara Denizi, önemli bir deniz memelisi alanlarından biri. Türk Boğazlar Sistemi'nin parçası. Önceki aylarda hatırlarsınız belki 'Epimeletik' (canlı veya ölü bir bireye diğer bireyin yardım etmesi, onu korumaya çalışması) yas benzeri davranış da bu bölgede kaydedilmişti. Hakkında az şey bildiğimiz bu davranışları burada görmemiz bizim için büyük bir şans tabii ki" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, İstanbul, Güncel, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kınalıada Açıklarında Yavru Yunus Öldürme Davranışı Kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:47 AK Partili Mehmet Metiner’den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
10:46 Başkent Ankara’da ’’İnsanlık ölmüş’’ dedirten görüntü Başkent Ankara'da ''İnsanlık ölmüş'' dedirten görüntü
10:18 BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:53 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
16:26 Süper Lig’de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor
16:24 Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı
15:54 Athena Gökhan’dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 11:41:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kınalıada Açıklarında Yavru Yunus Öldürme Davranışı Kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.