Kınık’ta 5 mahalleyi birbirine bağlayan yollar yenilendi - Son Dakika
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Kınık’ta 5 mahalleyi birbirine bağlayan yollar yenilendi

Kınık’ta 5 mahalleyi birbirine bağlayan yollar yenilendi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kınık'taki beş mahallenin ulaşım yollarında yürüttüğü sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Toplam 12,5 kilometrelik yol yenilenerek kırsal mahalleler arasındaki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kınık'taki beş mahallenin ulaşım yollarında yürüttüğü sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Toplam 12,5 kilometrelik yol yenilenerek kırsal mahalleler arasındaki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra kırsal mahalleler arasındaki ulaşımı güçlendirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Kınık'ta beş mahallenin ulaşım yollarında sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Kınıklıların talepleri doğrultusunda planlanan çalışmalarla, özellikle kış aylarında ulaşımı zorlaştıran ve zamanla yıpranan yollar yenilendi.

TOPLAM 12,5 KİLOMETRELİK YOL YATIRIMI

Çalışmalar kapsamında Taştepe ile Çaltı mahalleleri arasındaki 3 bin 780 metrelik, Bağalan Mahallesi'ndeki bin 500 metrelik, Karatekeli Mahallesi'ndeki 5 bin 200 metrelik ve Yaylaköy Mahallesi'ndeki 2 bin metrelik ulaşım yolları sathi kaplama yöntemiyle yenilendi. Toplam 12,5 kilometrelik yolun yenilenmesiyle uzun yıllardır kullanılan ve yıpranan mahalleler arası ulaşım yolları daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kınık’ta 5 mahalleyi birbirine bağlayan yollar yenilendi - Son Dakika

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