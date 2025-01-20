Kınık Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Kınık Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kınık Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Trakya Gümrük Müdürü Kınık, 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçmek için oy kullandı.

20.01.2025 10:46
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Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Kınık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kınık, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğraflarına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" adlı fotoğrafını tercih eden Kınık, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" isimli fotoğrafını seçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ise "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" fotoğrafını oylarken, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" karesini oylayan Ak, "Spor" kategorisinde de Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" karesine oy verdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Suriye, Yaşam, Spor, Son Dakika

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