Kiptaş Genel Müdürü Kurt'tan, Merkezi Yönetime 'Uyum İçinde Çalışma', Kamu Bankalarına 'Süreçlere Paydaş Olma' Talebi

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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - 'İstanbul Yenileniyor' projesiyle şehirdeki riskli yapıların dönüşümüne katkı sağlayan KİPTAŞ, son olarak Kadıköy'de bir binanın yıkımına başlarken, diğer bir binanın da temelini attı. Temeli atılan Gökay Apartmanı, İBB'nin Mali Destek Paketi'nden faydalanılan ikinci bina oldu. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, '"Merkezi yönetime bağlı birimlerin de bizimle uyum içinde çalışmasını talep ediyoruz. Özellikle kamu bankalarının bu süreçlere paydaş olması gerekiyor. Amacımız dayanıklı bir İstanbul inşa etmek" diye konuştu.

İstanbul'da beklenen büyük deprem bir çok riskli yapının yenilenmesini gerektiriyor. İBB Şehircilik Grubu şirketlerinden KİPTAŞ, İstanbul Yenileniyor projesi ile kentteki riskli yapıların dönüştürülmesine katkı sağlıyor. Proje kapsamında son olarak Kadıköy'de dönüşüm sürecine giren iki binadaki çalışmalarda bir sonraki aşamaya geçildi.

Merdivenköy'de yeni binanın temeli atıldı

Merdivenköy Mahallesi'ndeki yıkımı daha önce gerçekleştirilmiş olan Gökay Apartmanı'nın yerine yapılacak yeni binanın temelinin atılmasına başlandı. Temel atımı, İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ve hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleşti.

39 yıllık olan Gökay Apartmanı'nın hak sahipleri Kasım 2021'de İstanbul Yenileniyor projesine başvurmuş, 2023'ün Ekim ayında resmi sözleşmeler imzalanmaya başlamıştı. Aralık 2023'te hak sahiplerinin tamamıyla uzlaşının sağlanmasının ardından riskli ilan edilen binanın yıkımı ise Nisan ayında gerçekleşmişti.

"Toplam inşaat maliyetinin %59'u İBB tarafından karşılanacak"

Gökay Apartmanı, İBB'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dönüşüm sürecinde mali destek sunmak üzere hayata geçirdiği İBB Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi'nden faydalanan ikinci bina oldu.

Binanın hak sahiplerinden 11'i emekli ve ihtiyaç sahibi olmaları nedeniyle destek paketinden faydalanacak. Mali destekten faydalanacak 9 hak sahibi inşaat maliyetinin %65'i, bir hak sahibi %64,75'i ve bir hak sahibi ise %63'ü oranında mali destek paketinden yararlanacak. Böylece inşaat maliyetinin ortalama %59'luk kısmı, İBB tarafından Mali Destek Paketi kapsamında karşılanacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde açıkladığı ve temmuz ayında İBB Meclisi'nden geçen İBB Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi ilk kez Küçükçekmece'de uygulanmıştı.

"Devlet önünüze bir duvar örmüş, siz bu duvarı hiç bir yere tutunmadan aşacaksınız diyor"

İBB'nin Mali Destek Paketi'nden faydalanmaya hak kazandığını temel atımı başlamadan hemen önce öğrenen bir hak sahibinin mutluluğu kameralara yansıdı. Haberi almadan önce ANKA'ya konuşan hak sahibi vatandaş deprem nedeniyle yaşadığı endişeyi ve kentsel dönüşümün ekonomik zorluğunu ifade etmişti. Emine Bayrak adlı vatandaşın konuşması şu şekilde:

"Gündemde her gün deprem. Evimize giremiyoruz. İnsanlara da üzülüyorum. Burada şunu üstüne basa basa söylüyorum. Devletin en kısa zamanda el atması gerekir. Hem korkutuluyor deprem var diye, hem evin içine giriyorsunuz. Herkesin sinirleri bozuldu. İnsanlar rahat değil. Acaba deprem mi olacak, evimiz ne olacak. ve şu anda ekonomik sıkıntı çok büyük. Ben 42 sene çalıştım emekli oldum, ödenene bakıyorsunuz devlet önünüze bir duvar örmüş, diyor ki siz bu duvarı hiç bir yere tutunmadan aşacaksınız diyor, atlayın diyor. Nasıl atlayacağım ben? Ben bunu hak etmiyorum. Allah razı olsun belediyemiz el attı, KİPTAŞ el attı, en azından bu sıkıntıdan kurtaracak. Evimize bir an önce kavuşacağız, kavuşmayı bekliyorum."

"Amacımız dayanıklı bir istanbul inşa etmek"

Hak sahipleriyle birlikte temel atımının açılışını yapan Ali Kurt daha sonra konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Mali Destek Paketi'nin uzlaşma süreçlerini hızlandırdığını belirten Kurt, "Buradan tekrarlamak istiyorum. Merkezi yönetime bağlı birimlerin de bizimle uyum içinde çalışmasını talep ediyoruz vatandaşlarımız adına. Özellikle kamu bankalarının bu süreçlere paydaş olması gerekiyor. Çünkü bizim kaynaklarımız da belli bir süre sonra tükenme aşamasına gelecektir. Amacımız dayanıklı bir istanbul inşa etmek" şeklinde konuştu.

"İş birliğini ne kadar büyütürsek o kadar iyi; kentsel dönüşüme ancak böyle başlayabiliriz"

KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ise şöyle konuştu:

"Bizim burada yapmak istediğimiz şey, vatandaş nerede sorun yaşıyorsa orayı tespit edip ona dair çözümler üretmek. Yaptığımız uygulamalar, edindiğimiz deneyimler hep vatandaşın bir yerde takıldığını gösteriyor, bir sorundan dolayı ilerleyemediğini gösteriyor. Bizim görevimiz de bunlara çözüm üretmek. Gökay Apartmanı da bunlardan birisi, 11 vatandaşımız burada mali yardımdan yararlanacak. Sürecin tıkanmaması adına bu mali destek paketi çıkarıldı. Bu iş birliğini ne kadar büyütürsek o kadar iyi. Biz bunu Bakanlıkla da Bakanlığın iştirakleriyle de yapmak istiyoruz ve bu iş birliğini ülke genelinde de yaymak istiyoruz. Kentsel dönüşüme ancak böyle başlayabiliriz."

Tekin Apartmanı'nın yıkımına başlandı

Proje kapsamında dönüşüm sürecine giren bir diğer yapı da Kozyatağı Mahallesi'ndeki 33 yıllık Tekin Apartmanı oldu. Bina sakinleri Nisan 2022'de İstanbul Yenileniyor projesine başvurmuş ve süreçlerin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz Ocak ayında sözleşmeler imzalanmaya başlamış ve bina Nisan ayında riskli ilan edilmişti. Mayıs ayı itibarıyla hak sahiplerinden %75'iyle uzlaşı sağlanmasıyla tahliyesigerçekleştirilen yapının yıkımına başlandı. Yıkımına başlanan 20 konut bağımsız birimden oluşan binanın yerineyse 30 konut bağımsız bölüm inşa edilecek. Yıkıma, İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ve hak sahipleri katıldı.

Tek yapı ölçeğinde bir dönüşüm projesi olan Tekin Apartmanı'nın çevresinde yakın mesafede başka binalar bulunması nedeniyle kontrollü yıkım gerçekleştirilecek binanın yıkımına çatısından başlandı. Yıkım başlamadan önce binanın önünde açıklamalarda bulunan Kurt şöyle konuştu:

"Tek yapılar niye önemli?"

"Bu tek yapılar niye önemli? Maalesef yüklenici firmalarımız bu yapıların inşa edilmesi veya yıkılıp yapılması süreçlerinde ekstra bir gelir olmadığı için bu tür yapıların yenilenme süreçlerine girmiyor. Ama burada biz yaklaşık 120 insanımızı sağlam konutlarda barındıracağız. Olası bir depremde 120 insanımızın belki de canını kurtarmış olacağız. Dolayısıyla mahalle arası dönüşümler çok önemli. Şehircilik anlamında bütüncül dönüşümleri tercih ediyoruz ama o kadar çok zaman kaybetti ki İstanbul. Yapı stoğunun yüzde 70'i potansiyel riskli ve her an olası Marmara depremiyle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden mahalle arası bu uygulamaları çok önemsiyoruz.

"Biz rantın olduğu yerde değil uzlaşının olduğu her yerde dönüşüm yapıyoruz"

Bazen bizi eleştiriyorlar rantın olduğu yerde dönüşüm yapıyorsunuz diye. Biz rantın olduğu yerde değil uzlaşının olduğu her yerde dönüşüm yapıyoruz. Ama buralarda borçlanma düşük çıktığı için buralarda uzlaşmalar daha hızlı yürüyor. Ama bu işleri yapmak KİPTAŞ ölçeğindeki bir şirket için gerçekten zor. Ama burada 120 tane insanımızı dayanıklı konutlarda barındıracağız. Ama olası bir depremde bu yapı stoğuyla yakalansaydı bu vatandaşlarımız belki de enkaz altından çıkartacaktık. O yüzden çok kıymetli."