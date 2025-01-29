KİPTAŞ, Kamu Bankalarına Resmi Şikayette Bulundu

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, kamu bankalarının kredi ve teminat mektubu taleplerini reddettiğini belirterek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) resmi bir şikayette bulundu. Şirket, kamu bankalarının bu tutumunun hem yasal hem de ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

Sayıştay denetimine tabi bir kamu kuruluşu olan İBB iştiraki KİPTAŞ, 2019 yerel seçimleri öncesinde kamu bankalarından rahatça kredi ve teminat mektubu alabilirken, son yıllarda defalarca başvuru yapmasına rağmen hiçbir olumlu yanıt alamıyor. KİPTAŞ'ın Findeks risk raporunda herhangi bir olumsuzluk bulunmamasına ve finansal rasyoların önceki yıllara kıyasla daha iyi olmasına rağmen ne nakdi kredi ne de kamu kurumlarına verilmek üzere talep edilen teminat mektupları için kamu bankalarından olumlu dönüş alamıyor.

"570 Milyon TL'lik mevduat kamu bankalarında"

Edinilen bilgilere göre KİPTAŞ, bu tavra rağmen Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında mevduatlarını kamu bankalarında değerlendirmeye devam ediyor. 31 Aralık 2024 itibarıyla kamu bankalarındaki toplam mevduatlarının 570 milyon TL olduğunu belirten şirket, bu duruma rağmen Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan hiçbir kredi desteği alamıyor.

"Sosyal konut alıcılarına bile kredi verilmiyor"

Şirketin açıklamasına göre, kamu bankalarının KİPTAŞ'a yönelik olumsuz tutumu yalnızca şirketle sınırlı kalmıyor. KİPTAŞ projelerinden ev almak isteyen vatandaşlara da kredi verilmediği iddia ediliyor. Bu durum, sosyal konut projelerinin ilerlemesini ve dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını engelliyor.

"BDDK'ya resmi şikayet ve olası hukuki süreç"

KİPTAŞ, kamu bankalarının mevcut mevzuata ve bankacılık ilkelerine aykırı davrandığını savunarak, BDDK'ya resmi bir başvuruda bulundu. Şirketin yetkilileri, kamu bankalarının bu tutumunun bankacılık imtiyazını kötüye kullanma, ayrımcılık yasağına aykırılık ve yatırımcı zararına sebep olabileceğini belirtti. KİPTAŞ, tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen sonuç alamaması durumunda, hem idari hem de hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Yetkililer, kamu bankalarının bu politikalarının yatırımcılar ve finansal piyasalar açısından da olumsuz etkiler doğuracağını ifade etti.

"Bankacılık kanunu'na aykırılık iddiası"

KİPTAŞ yetkilileri, Bankacılık Kanunu kapsamında kamu bankalarının finansal piyasalarda istikrarı sağlamaya ve kredi sistemini etkin çalıştırmaya yönelik yükümlülükleri olduğunu belirterek, bu durumun bahsi geçen üç kamu bankasının üst yönetimlerinin aldıkları kararlarıyla bankacılık imtiyazının kötüye kullanımı olarak değerlendirilebileceğini ileri sürdü.