İBB Davası’nda 73. gün... Tutuklu Ali Kurt: “12 yaşındaki oğlum babasını ağır ceza kürsüsünde dinliyor, bu duruma tanıklık ediyor” - Son Dakika
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İBB Davası’nda 73. gün... Tutuklu Ali Kurt: “12 yaşındaki oğlum babasını ağır ceza kürsüsünde dinliyor, bu duruma tanıklık ediyor”

İBB Davası’nda 73. gün... Tutuklu Ali Kurt: “12 yaşındaki oğlum babasını ağır ceza kürsüsünde dinliyor, bu duruma tanıklık ediyor”
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İBB Davası'nın 73. duruşmasında tutuklu KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 12 yaşındaki oğlunun kendisini ağır ceza kürsüsünde dinlediğini belirterek tahliyesini istedi. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 73. gününde tahliye talebinde bulunan tutuklu KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 12 yaşındaki oğlunun duruşma salonunda olduğunu belirterek, "Acı bir şey ki babasını ağır ceza kürsüsünde dinliyor, bu duruma tanıklık ediyor" dedi. Oğlunun astım nedeniyle hastaneye yattığında, ayağını kırdığında yanında olamadığını, küçük kızının bisiklet sürmeyi öğrendiği dönemi de kaçırdığını söyleyen Kurt, "Yazık bize Sayın Başkanım. Lütfen beni tahliye edin ve bir hafta sonra çocuklarımı okula ben götürebileyim" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 73. günün duruşmasında tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınmaya devam ediyor. Tahliye talebinde bulunan isimlerden biri de KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt oldu.

Kurt, 15 yıllık kamu görevi boyunca 13 kez mal beyanında bulunduğunu, mal varlığına ilişkin bağımsız rapor hazırlattığını ve gelirleriyle edinimlerinin uyumlu olduğunun tespit edildiğini söyledi. Buna rağmen banka hesaplarının yaklaşık 16 aydır bloke olduğunu belirten Kurt, "Ortada olumsuz bir MASAK raporu yok. Olması da mümkün değil" dedi ve en azından banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasını, gerekli görülürse gayrimenkuller üzerindeki tedbirlerin devam etmesini istedi.

"KAÇACAK OLSAM EL KOYMA KARARINDAN SONRA KAÇARDIM"

Kaçma şüphesi bulunmadığını söyleyen Kurt, tutuklanmadan yaklaşık 20 gün önce mal varlığına el koyma kararı verildiğini ve bu süre içinde yurt dışına çıkma imkanı bulunmasına rağmen kaçmadığını anlattı. Kurt, "Yeşil pasaportum var. Kaçacak olsam o arada kaçardım" dedi.

"12 YAŞINDAKİ OĞLUM BENİ AĞIR CEZA KÜRSÜSÜNDE DİNLİYOR"

Savunmasında ailesinin içinde bulunduğu durumu da anlatan Kurt, 12 yaşındaki oğlunun duruşma salonunda olduğunu belirterek, "Acı bir şey ki babasını ağır ceza kürsüsünde dinliyor, bu duruma tanıklık ediyor" ifadesini kullandı. Oğlunun astım nedeniyle hastaneye yattığında, ayağını kırdığında yanında olamadığını, küçük kızının bisiklet sürmeyi öğrendiği dönemi de kaçırdığını söyleyen Kurt, "Yazık bize Sayın Başkanım" ifadelesini kullandı.

Oğlunun bu yıl LGS'ye gireceğini belirten Kurt, evlerine yapılan polis baskınının ardından çocuklarının psikolojik olarak etkilendiğini ve yalnızca anneleriyle uyuyabildiklerini söyledi. Kurt, "Lütfen beni tahliye edin ve bir hafta sonra çocuklarımı okula ben götürebileyim" dedi.

"HEM İŞİMDEN OLDUM, HEM GELİRİMDEN, HEM AİLEMDEN; HER AN SAĞLIĞIMDAN DA OLABİLİRİM"

Kurt, kendisiyle aynı eylemlerde yargılanan sanıkların tutuksuz olduğuna dikkati çekerek, neden tutuklu tutulduğunu anlayamadığını söyledi. "Bende nasıl bir tehlike var" diye soran Kurt, "Hem işimden oldum, hem gelirimden oldum, hem ailemden oldum ve her an sağlığımdan da olabilirim" diye konuştu. Adem Soytekin ve çevresindeki birkaç kişinin beyanı dışında hakkında suçlayıcı bir anlatım bulunmadığını kaydeden Kurt, tüm tutuksuz sanıkların dinlenmiş olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

"DELİLLER TOPLANDI; KİME BASKI YAPACAĞIM?"

Ardından tutuklu sanık Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz söz aldı. Dosyadaki delillerin büyük ölçüde toplandığını ve müştekilerin önemli bölümünün dinlendiğini söyleyen Akyüz, "Delilleri karartmam veya tanıklar üzerinde baskı kurmam yönünde somut bir olgu bulunmamaktadır" dedi.

"66 YAŞINDAYIM; KOAH, KALP VE TANSİYON RAHATSIZLIKLARIM VAR"

Sağlık durumuna da değinen Akyüz, 66 yaşında olduğunu, yüksek tansiyon, Hashimoto hastalığı, kalp rahatsızlığı, KOAH ve karaciğer büyümesi bulunduğunu söyledi. Kan sulandırıcı ilaç kullandığını belirten Akyüz, rahatsızlıklarının sürekli uzman hekim kontrolü gerektirdiğini ifade etti.

Kaçma şüphesinin bulunmadığını kaydeden Akyüz, "66 yıldır Bakırköy'de aynı iki mahallede oturuyorum. Bütün bağlarım Türkiye'dedir. Olaylar basına yansıdığında eşimden dolayı yeşil pasaportum vardı. Herhangi bir kaçma girişiminde bulunmadım, oturduğum yerde bekledim" diey konuştu.

Kendisine yöneltilen suçların alt sınırının iki yıl olduğunu hatırlatan Ali Rıza belirten Akyüz, tutukluluk süresinin ölçüsüz hale geldiğini savunarak, tahliyesini istedi.

Ardından duruşmaya bir saat ara verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Davası’nda 73. gün... Tutuklu Ali Kurt: “12 yaşındaki oğlum babasını ağır ceza kürsüsünde dinliyor, bu duruma tanıklık ediyor” - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Davası’nda 73. gün... Tutuklu Ali Kurt: “12 yaşındaki oğlum babasını ağır ceza kürsüsünde dinliyor, bu duruma tanıklık ediyor” - Son Dakika
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