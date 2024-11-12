KİPTAŞ\'tan Kadıköy\'de Riskli Yapı Dönüşümü

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu şirketlerinden KİPTAŞ, Kadıköy'de riskli iki yapının dönüşümüne başladı.

KİPTAŞ'ın "İstanbul Yenileniyor" projesi kapsamında, riskli olduğu için Merdivenköy'de yıkılan Gökay Apartmanı'nın yerine inşa edilecek proje için temel atma töreni düzenlendi.

İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, burada yaptığı konuşmada, "Bu projemizin diğer tek bloklardan farkı İBB'nin mali destek paketinden faydalanması." dedi.

Gökay Apartmanı'nda 36 hak sahibinin bulunduğunu belirten Kurt, "11 aile burada İBB'nin destek paketinden faydalanıyor. Bu ne anlama geliyor? Burada yaklaşık 11 ailemize 8,7 milyon lira borçlanma çıkarken bu rakamı 4,7 milyon lirası İstanbul Büyükşehir Belediyemizin mali desteği kapsamında vatandaşlarımıza destek anlamında Büyükşehir Belediyemiz ödeyecek. İnşaat maliyetlerinin yaklaşık yüzde 60'ını İstanbul Büyükşehir Belediyemiz kaynaklarından vatandaşımıza sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kozyatağı'nda da Tekin Apartmanı'nın yıkımına başladıklarını dile getiren Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinin kentin riskli yapılarını dert ettiklerini söyledi.

Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim şu andaki en önemli gündemimiz İstanbul'daki riskli yapı stoku. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin bürokrasisi, iştirak şirketlerimizle beraber eş güdümlü şekilde çok ciddi verimli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle temmuz ayında geçen mali destek paketi, uzlaşma süreçlerimizi hızlandırdı. O yüzden sürekli yaptığımız bir çağrıyı buradan tekrarlamak istiyorum. Merkezi yönetime bağlı birimlerin de bizle uyum içinde çalışmasını talep ediyoruz. Vatandaşlarımız adına özellikle kamu bankalarının bu süreçlere paydaş olması gerekiyor. Çünkü bizim kaynaklarımız da belli bir süre sonra tükenme aşamasına gelecektir ama bu süreçte biz yaptığımız her uygulamayı vatandaşlarımıza ve kamuoyuna maksimum seviyede sizlerin desteğiyle duyurmaya çalışacağız. Amacımız dayanıklı bir İstanbul inşa etmek."

Törene, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ve hak sahipleri katıldı.