Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kira pazarlığında "yok artık" dedirten şart: Çocuğunuza adımı verin yoksa...

28.04.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'de geçtiği öne sürülen sıra dışı kira pazarlığı olay oldu. İddiaya göre bir ev sahibi kira indirimi yapmak için kiracı çiftin doğacak çocuğuna kendi adı olan "Hulusi" ismini koymasını şart koştu. Kullanıcılar "Moda'da 20 bin TL ev için kızıma bile Hulusi ismini koyarım" gibi esprili yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, Kadıköy Moda’da bulunan 2+1 bir dairenin sahibi, mevcut kirayı 40 bin TL’ye yükseltmek istedi. Bebek bekleyen kiracı çift ise artan masrafları gerekçe göstererek kira indirimi talebinde bulundu. İddiaya göre 68 yaşındaki ev sahibi Hulusi K., çiftten gelecek erkek çocuğa kendi isminin verilmesini talep etti.

“ÖZEL HÜKÜMLER” KISMINA MADDE EKLENMESİ İSTENDİ

Paylaşımlarda yer alan bilgilere göre ev sahibi, bu şartın sözleşmeye resmi bir madde olarak eklenmesini istedi. Söz konusu teklifin, kontratın “özel hükümler” bölümünde yer alması gerektiğini dile getirdi.

"ÇOCUĞUNUZA 'HULUSİ' ADINI KOYUN, 20 BİN TL KİRA ÖDEYİN"

İddiaya göre ev sahibi, çocuğa “Hulusi” adı verilmesi halinde kirayı 20 bin TL’ye düşüreceğini, ayrıca 3 yıl boyunca yasal sınırın üzerinde zam yapmayacağını da taahhüt etti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede gündem olan iddia, sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü. Pek çok kullanıcı durumu mizahi bir dille yorumladı.

Bir kullanıcı, “Moda’da 20 bin TL’ye oturmak için doğacak kızıma bile Hulusi adını koyabilirim. Pera koyacaktık, Hulusi Pera da gayet hoş olur” sözleriyle dikkat çekti.

İDDİA DOĞRULANMADI

Öte yandan söz konusu olayın gerçekliğine dair resmi bir doğrulama bulunmuyor. Sosyal medyada yayılan içeriklerin iddia niteliğinde olduğu ve taraflardan herhangi bir açıklama gelmediği belirtiliyor.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Güncel, kiracı, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 09:48:19. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.