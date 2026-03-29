Kiracı Eşyaları Sokağa Atıldı

29.03.2026 10:10
Esenyurt'ta kiracı, ev sahibinin izinsiz girmesi sonucu eşyalarının sokağa atıldığını söyledi.

ESENYURT'ta iddiaya göre 6 yıllık kiracısı Ç.O.'dan 40 bin lira kira isteyen Dursun G., anlaşamamaları üzerine eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı. Kiracı Ç.O., "Geldiğimde evime giremedim. Ev sahibim gecenin bir yarısı eşyalarımı sokağa attı. Evime anahtarı değiştirip girmiş. Benden 40 bin lira kira istiyor ben de bunu veremeyeceğim için istemiyor beni" dedi.

Olay, 26 Mart akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 yıldır eşiyle boşanma aşamasında olan Ç.O., 6 yıl önce çocuklarıyla birlikte bir binanın 2'nci katındaki daireyi kiraladı. Ev sahibi Dursun G., birkaç yıl önce kirayı elden almak istediğini belirtti. Ancak Ç.O., kirayı elden vermeyi reddederek ödemelerini düzenli olarak PTT aracılığıyla, kontratta yer alan T.C. kimlik numarasına yatırdı. Bir süre sonra PTT yetkilileri, ev sahibinin kirayı çekmediğini Ç.O.'ya bildirdi. Bunun üzerine Ç.O., durumu ev sahibine sorduğunda "Seni evden çıkarabilmek için almıyoruz" yanıtını aldı. Ç.O. da komşusundan temin ettiği ev sahibine ait IBAN numarasına biriken kira bedellerinin tamamını yatırdı. Ancak bu kez ev sahibi, aralıklarla emniyeti arayarak kiracısının evinden ceset kokusu geldiğini öne sürüp kapının açılmasını talep etti. İhbar üzerine adrese gelen emniyet ekipleri ise herhangi bir kokuya rastlamadıkları için kapıyı açarak içeri girmeyi her seferinde reddetti.

EŞYALARINI SOKAĞA ATTI

Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık bir süre daha devam etti. Bu süreçte Ç.O., abisinin vefatı nedeniyle memleketine gitti ve yaklaşık 2 ay burada kaldı. İstanbul'a döndüğünde ise evine giremeyen Ç.O., durumu anlamak için yakınlarda oturan diğer abisinin evine gitti. Kısa süre sonra komşularının araması üzerine eşyalarının evden çıkarıldığını öğrendi. Bunun üzerine oturduğu apartmana giden Ç.O., eşyalarının kendisine haber verilmeden dışarı atıldığını gördü. Ç.O., yaşanan o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

'3 KERE KİRA YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLDUK, 3'ÜNÜ DE BEN KAZANDIM'

Yaşananları anlatan Ç.O., "Abim vefat etti. Ben de apar topar köye gittim. 2 aydır da köydeydim. Geldiğimde evime giremedim. Evimin hem iç kapısı hem de dış kapısı ev sahibim tarafından değiştirilmişti. Sonra polisi çağırdım, polis gelince dış kapıyı açtılar ama hiçbir şekilde ev sahibi beni içeri sokmadı. Beni tehdit etti, darp etti. Bundan dolayı da şikayetçi oldum. O süreci beklerken ev sahibim gecenin bir yarısı eşyalarımı sokağa attı. Komşularım beni aradı. Baktım eşyaları atıyor. Evime anahtarı değiştirip girmiş. Şikayetçi oldum. Benden 40 bin lira kira istiyor ben de bunu veremeyeceğim için istemiyor beni. Bana 'Evimde dul kadın istemiyorum' dedi. Üst komşumu da bu şekilde çıkardı. Alt komşumun da eşi yok ona da aynısını yapmak istiyor. 3 kere kira yüzünden mahkemelik olduk, 3'ünü de ben kazandım. En son icra yoluyla mahkemeye verdi onu da ben kazandım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

