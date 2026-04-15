Kiracıdan Tahrip Edilmiş Bina
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kiracıdan Tahrip Edilmiş Bina

15.04.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de kiracı, tahliye sonrası 6 katlı binayı tahrip ederek teslim etti. Mülk sahibi yasal süreç başlattı.

KAYSERİ'de yaklaşık 4 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu tahliye kararıyla boşaltılan 6 katlı bina, kiracı tarafından elektrik ve sıhhi tesisatı sökülmüş, camları kırılmış ve iç yapısı tahrip edilmiş halde teslim edildi. Mülk sahibi uzman doktor Eren Gürses, oluşan zarar için yasal süreç başlattıklarını belirterek, "Bina kullanılamaz hale getirilmiş" dedi.

Kentte özel bir klinikte diş hekimliği yapan uzman doktor Eren Gürses, 4 yıl önce Kocasinan ilçesi Hacı Saki Mahallesi'ndeki 6 katlı binayı satın aldı. Gürses kiracının, binayı boşaltmaması nedeniyle ise hukuki süreç başlattı. Yaklaşık 4 yılın sonunda davayı kazanan Gürses, kiracının binayı boşaltması için tahliye kararı aldırdı. Kiracı, 6 katlı binayı, elektrik ve sıhhi tesisatı sökülmüş, camları kırılmış ve iç yapısı tahrip edilmiş halde Gürses'e teslim etti. Tahliye sonrası oluşan zararla ilgili hukuki süreç başlatan Gürses, "Bahsi geçen mülkü 4 yıl önce satın almıştım. İçerideki kiracıya 'Size süre verelim, bu süre zarfında siz kendi yerinizi bulun. Sonra tahliyenizi gerçekleştirin. Bize mülkümüzü teslim edin' dedik. Kabul etmedikleri gibi görüşmeye dahi yanaşmadılar. Haliyle yargı süreci başladı. Bu yargı süreci 3-3,5 yıl içinde tamamlandı. Biz tahliye kararı aldırdık. İcra memurlarıyla tahliye için gittiğimizde, 'Bize 2 gün süre verin, eşyalarımızı toplayalım' dediler. 2 gün süreyi vermez olsaydık. 2 gün sonra icra memurlarıyla gittiğimizde binamızı maalesef görüntülerdeki gibi teslim aldık. Bunun için de ayrı bir yargı süreci başlattık. Hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

'BUNLARI BİZ YAPTIRDIK' DİYORLAR'

Binanın içini harabe halde teslim adlıklarını aktaran Gürses, "Binanın ana elektrik tesisatı kesilmiş, bütün sıhhi tesisat tahrip edilmiş, duvar ve alçıpanlar kırılmış. Kırılmadık cam bırakılmamış. Yani bina tamamen kullanılamaz hale getirilmiş. Şimdi neredeyse 4 kolon ve kirişlerle binamızı teslim aldık. Bütün tadilatı yaptırmak zorunda kalıyoruz. Kendi iddiaları, 'Bunları biz yaptırdık' diyorlar. Ama binanın ana elektrik tesisatını da mı siz yaptırdınız? Binanın sıhhi tesisatını, kanalizasyon borusuna varana kadar tahrip etmişler. Onları da mı siz yaptırdınız? Buna yargı karar verecek. Bu konuda bir şey diyemiyorum. Yaptırdıkları varsa tabii ki alıp götürsünler ama binanın temel demirbaşları dahil, sadece betonlar hariç her şeye zarar verilmiş durumdaydı. Bunun için tespit davamızı açtık. Ne binanın, ne değil, bunun tespiti yapılacak. Bilirkişi geldi. Ardından binanın hasarıyla ilgili tazminat davamızı yaptırdıktan sonra faturalarımızı alıp açacağız. Allah kimseyi böyle kiracılarla sınav etmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kayseri, kiracı, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 13:44:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.