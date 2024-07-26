Kiraz Bahçelerindeki Fare İstilasına Karşı Köylülerden Kürekli Çözüm - Son Dakika
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Kiraz Bahçelerindeki Fare İstilasına Karşı Köylülerden Kürekli Çözüm

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde bulunan kiraz bahçelerini fareler istila etti. Köylüler, fareleri sopalar ve küreklerle avlayarak kirazlarını korumaya çalışıyor.

26.07.2024 19:17
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Kiraz bahçelerindeki fare istilasına karşı köylülerden kürekli çözüm

Kirazlarını farelerden korumak için kürek ve sopalarla nöbet tutuyorlar

ISPARTA - Isparta'da kiraz bahçelerinde çıkan farelere köylüler sopalı ve kürekli nöbet tutarak çözüm buldu. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan Hüseyin Selçuk, "İki amcamızla ellerimizle sopa ve kürekle adeta fare avı yaptık. Önümüzdeki sezon için tedirginiz" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde bulunan kiraz bahçelerini fareler istila etti. Bahçelerini sürdüren köylüler kürekle önlem alarak bu durumu sosyal medya hesaplarından yayınladı. O anları görüntüleyen üretici Hüseyin Selçuk, geçtiğimiz Nisan ayında buğday tarlalarının fareler tarafından istila edildiğini ve yetkililer tarafından yardımcı olunduğunu belirtti.

"Sopa ve kürekle adeta fare avı yaptık"

Açıklamasının devamında köyde fare istilasının devam ettiğini vurgulayan Selçuk, "Geçen gün gittiğim kiraz bahçesinde fare istilasının devam ettiğini gördüm. Yüzlerce farenin çapanın darbesiyle topraktan çıkarak sağa sola kaçıştığına şahit oldum. İki amcamızla ellerimizle sopa ve kürekle adeta fare avı yaptık. Yetkililerden yardım istiyoruz. Önümüzdeki sezon için hazırladığımız toprakta ikilemeye sürdüğümüz kuru toprakta onlarca farenin çıktığına şahit oluyoruz. Önümüzdeki sezon için tedirginiz" açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz 15 Nisan 2024 tarihinde Hüseyin Selçuk'un 2 dönüm arpa ekili tarlasını fareler istila etmişti.

Kaynak: İHA

Keçiborlu, Isparta, Kiraz, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiraz Bahçelerindeki Fare İstilasına Karşı Köylülerden Kürekli Çözüm - Son Dakika

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