Kiraz Toplarken Boğulan Çocuk

ARKADAŞIYLA KİRAZ TOPLAMAYA GİTMİŞ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan Uğur Balkan'ın (12) cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Balkan'ın cenazesi, Alaşehir Gasilhanesi'ne getirildi. Burada konuşan Balkan'ın babası Engin Balkan, "İki arkadaş kiraz yemek için bölgeye gitmiş. Kiraz yedikten sonra serinlemek için gölete girmişler. Oğlum gölette biraz açıldıktan sonra gözden kaybolunca arkadaşı gelip, durumu bize bildirdi. Gidip, sudan çıkardık. Otomobille hastaneye giderken oğlumu yolda bizi karşılayan ambulansa naklettik" dedi.

Uğur Balkan'ın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacalar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa),